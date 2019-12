Gemeinsam singen macht richtig gute Laune und ist für die Heranwachsenden eine wichtige Erfahrung. Das dachten sich auch die Kinder und Pädagogen der Ahlener Diesterwegschule und nahmen an dem Zertifizierungsprogramm der Minimusikern teil. Mit Erfolg. Die Grundschule ist jetzt offiziell „Minimusiker-Grundschule“.

Minimusiker sind begeisterte Musiker und Musikpädagogen, die es verstehen, Musik auf spielerische Weise zu vermitteln. Ihre Motivation ist es, Begeisterung bei Kindern und Erwachsenen gleichermaßen zu schaffen. Mit zwölf Teams singen sie jährlich in ganz Deutschland in KiTas und Grundschulen. Am vergangenen Donnerstag besuchten sie dann zum zweiten Mal in diesem Jahr die Diesterwegschule. Die Minimusiker versorgten dafür die Diesterwegschule ein Jahr lang mit Musik und stellvertretend kam Jakob Lübke für zwei Projekttage zu Besuch an die Diesterwegschule. Mit im Gepäck hatte er seine Gitarre, richtig gute Laune und sein mobiles Tonstudio für die Aufnahme einer eigenen CD.

Gemeinsam startete die ganze Schule mit einem Warm-up. Mit Eifer bei der Sache waren die Schulleitung, alle Lehrer sowie Schüler. Danach sangen die einzelnen Klassen und auch der Schulchor ihre selbst ausgewählten Lieder. Ein buntes Programm, welches die Musikalität der Schule widerspiegelt. Den Gesang begleiteten Musiklehrerin Mareike Busch und Jakob Lübke musikalisch. Bereits am Mittag waren alle Aufnahmen fertig und in zwei Wochen gibt es dann das Resultat.

Das Ergebnis des zweiten Projekttages ist eine professionell aufgenommene CD mit allen aktuellen Liedern der Diesterwegschule, die nun den Titel „Diesterwegkids – Unsere Liederschätze zur Herbst- und Winterzeit“ trägt. Bereits am ersten Projekttag ist eine CD – Diesterwegschule. . . – hört mal wie das klingt! entstanden.

Mit dem Erwerb des Zertifikats darf sich die Diesterwegschule nun offiziell als „Minimusiker-Grundschule“ bezeichnen. Alle Kinder wurden für ihren Einsatz mit einer Urkunde und einem Stickerbogen für das CD-Cover belohnt. Wer noch das passende Weihnachtsgeschenk sucht, kann die CD für 12 Euro in der Schule erwerben.

Fazit: Jeder hat seinen Teil zu etwas Großem beigetragen, was die Jungen und Mädchen mit Stolz erfüllt. Darüber hinaus stärkt dieses Projekt auch das Gemeinschaftsgefühl. Die Beteiligten sind sich am Ende einig: Sowohl die Tonaufnahmen, als auch beide Projekttage werden eine bleibende Erinnerung an die Grundschulzeit sein.