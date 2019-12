Ahlen -

Insgesamt 637 000 Eu­­­ro will die Stadt im kommenden Jahr in die Modernisierung ihrer Spielplätze investieren. Eine stolze Summe, findet Dirk Schlebes. Das habe es in Ahlen „so noch nicht gegeben“, stellte der Kämmerer am Donnerstag im Jugendhilfeausschuss befriedigt fest.