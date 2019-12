Mit schweren Verletzungen wurde eine 32-jährige Ahlenerin am Montagabend ins Krankenhaus transportiert. Die junge Frau war gegen 17.25 Uhr mit ihrem „Smart“ auf der Alten Beckumer Straße unterwegs, als sie einem Wildtier auswich, so die Polizei. Der Kleinwagen kam von der Fahrbahn ab und schleuderte in den Straßengraben, wobei die Fahrerin schwere Verletzungen erlitt. Die Höhe des Schadens ist bislang noch nicht bekannt. Die Alte Beckumer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.