Schüler Dreck in den Mund gesteckt

Ahlen -

Am Montagmorgen kam es um 8.35 Uhr auf der Uhlandstraße in Ahlen zu einer Auseinandersetzung unter mehreren Jugendlichen, wie die Pressestelle der Kreispolizeibehörde Warendorf meldet. Drei Unbekannte trafen auf einen 13-Jährigen und es entwickelte sich zunächst ein verbaler Streit. Im weiteren Verlauf griffen die drei Unbekannten den 13-Jährigen dann auch körperlich an. Dieser konnte sich zunächst losreißen und flüchten.