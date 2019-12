Der „Kupfergrill“ ist nicht nur ein Imbiss mit hohem Gemütlichkeitsfaktor, sondern eine echte Institution in Ahlen. Fast so heiß wie der Herd, auf dem die Betreiberfamilie Ossenbrink seit Jahrzehnten ihre Spezialitäten zubereitet, wird derzeit die Gerüchteküche um die Zukunft des Gastronomiebetriebs an der Rottmannstraße angefacht.

„Es stimmt, dass mein Sohn Norbert zum Jahresende aufhört“, sagt Eigentümer Adolf Ossenbrink im Gespräch mit der „AZ“ und nennt private Gründe für diesen Schritt. Das bedeute aber nicht gleichzeitig das Ende des „Kupfergrills“. So gebe es einen Nachfolger, der ab Januar 2020 in den Startlöchern stehe.

„Ich werde seit Tagen und Wochen immer wieder auf das Thema angesprochen. Aber mir ist es auch persönlich wichtig, dass es weitergeht. Ich habe den Laden schließlich gegründet“, berichtet Ossenbrink. „Es ist sehr schade, wenn ich höre, dass viele Kunden davon ausgehen, dass zum Jahresende komplett Schluss sein soll.“ Wer der Neue hinterm Tresen sein wird, will der Eigentümer allerdings noch nicht verraten, da sich die Übernahmegespräche derzeit in der abschließenden Phase befinden.

Den ersten Imbiss unter dem Namen „Kupfergrill“ eröffnete Adolf Ossenbrink Ende der 1960er Jahre an der Straße Zum Richterbach. Wenig später folgte der zweite „Kupfergrill“ in einem früheren Lebensmittelmarkt an der Rottmannstraße, der komplett neu ausgestaltet wurde. 1977 übernahm Sohn Peter Ossenbrink das Geschäft am Richterbach und führte es bis 1989, während Sohn Norbert Ossenbrink an der Rottmannstraße weitermachte und sich dort nach wie vor über großen Kundenzuspruch erfreut.