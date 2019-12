Was geschah in dem seltsam erleuchteten Raum? Warum trägt der Wal einen Schal? Und was kann alles passieren, wenn man sich in einen stromernden Hund verliebt?

Diese Geheimnisse und mehr werden gelüftet mit den jugendlichen Teilnehmenden der Schreibwerkstatt im Rahmen der Abschlussveranstaltung am Freitag, 13. Dezember, ab 16 Uhr in der Stadtbücherei. Eingeladen sind dazu alle, die am kreativen Schreiben interessiert sind, sowie Verwandte und Freunde der Nachwuchsautoren.

Unter der Leitung der Schriftstellerin Marion Gay verfassten die zehn Jugendlichen im Alter zwischen neun und 14 Jahren an insgesamt zehn Nachmittagen Geschichten, die sie jetzt öffentlich vorstellen. Anders als sonst wird diesmal zum Abschluss der Schreibwerkstatt keine klassische Lesung stattfinden. Stattdessen gibt es in der lockeren Atmosphäre des Lesecafés Einblicke in den Schaffensprozess. Die Jugendlichen zeigen selbstgestaltete Hefte und Storyboards, aus denen sie Auszüge vorlesen. Gleichzeitig kann an den Geschichten weitergeschrieben werden. Die Gäste sind eingeladen, bei den kreativen Aufwärmübungen mitzumachen und selbst kurze Texte auszuprobieren. Das Projekt wird gefördert von der Initiative „Schreibland NRW“.