Einen Schwerverletzten forderte eine Frontalkollision, die sich am Freitagnachmittag gegen 15 Uhr auf dem Konrad-Adenauer-Ring ereignet hat. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer war nach ersten Erkenntnissen mit seinem Fahrzeug, der mit insgesamt drei Personen besetzt war, in Richtung Parkstraße unterwegs und verlor aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle. Er prallte mit einem entgegenkommenden Lkw eines Ahlener Betriebes zusammen, daraufhin drehte sich der Audi „A3“ und kam auf der Gegenspur zum Stehen. Dabei verletzte sich der 18-Jährige schwer, so dass er mit einem Rettungswagen in ein nahes Krankenhaus transportiert wurde. Ein weiterer Insasse des Pkw wurde ebenfalls verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Auf Nachfrage bei der Polizei hieß es vor Ort, dass beide Fahrzeuge einen Totalschaden erlitten hatten. Der Konrad-Adenauer-Ring war für die Unfallaufnahme in beiden Richtungen voll gesperrt. Ausgerückt war neben Polizei und Rettungsdienst die Feuerwehr-Hauptwache.

Totalschaden am Lkw. Foto: Max Lametz