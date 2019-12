„Wir finden einfach kein Personal mehr“, hatte An­dreas Pfeiffer , der das Geschäft gemeinsam mit Mike Lemke führte, noch am vorigen Mittwoch gegenüber der „Ahlener Zeitung“ beklagt. Seit Wochen habe er vergeblich per Aushang nach neuen Mitarbeitern oder Aushilfen gesucht, sagte Pfeiffer. Es schien aber so, als ob der Betrieb dennoch einige Zeit weitergehen könne.

Dass sich die „City-Fleischerei“ nun schon vor dem Weihnachtsgeschäft zurückzieht, verdutzte am Montag einige Kunden, die am Geschäftslokal vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Die Geschäftspartner Pfeiffer und Lemke hatten die Fleischerei vor gut zehn Jahren von der Familie Kemper übernommen.