Dolbergs Dorfplatz neu möbliert

Unser Dorf soll schöner werden – und sauberer. Diesem Wunsch entsprechend, haben die Ahlener Umweltbetriebe jetzt den Dolbergern ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk gemacht. Auf dem Dorfplatz an der Lambertikirche wurden drei Sitzbänke und zwei Abfalleimer aufgestellt, in der gleichen Optik wie in Ahlen in der Fußgängerzone und auf dem Markt. Eine am Rand platzierte „Gassi-Box“ mit Hundekotbeutelspender komplettiert die neue Möblierung.