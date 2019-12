Ein Bienenstock für Sinaye in Swasiland

Finn, Milena, Theresa, Leni, Pia und Luise aus der Klasse 8.2 wollten Sinaye auch in diesem Jahr einen Wunsch erfüllen und verkauften in der Schule Waffeln, Zuckerwatte und Kuchen. Es war nicht das erste Mal, auch in den Vorjahren wurde die kleine Gruppe aktiv und sammelte Spendengelder, die zur Anschaffung von Hühnern und einer Ziege reichten. Insgesamt kamen jetzt mehr als 200 Euro zusammen. Die Klasse überlegte nun, was sie davon anschaffen könnte. Die Wahl fiel auf einen Bienenstock. „Davon haben alle etwas“, war einstimmig zu hören.

Klassenlehrerin Birgit Beckmannshagen ist froh über das nachhaltige Engagement: „Es geht uns hier in Deutschland so viel besser als den Kindern im südlichen Afrika. Mit meinen Schülern habe ich darüber intensiv gesprochen und bin dankbar, dass sie mit so langanhaltendem sozialen Engagement reagieren.“