Ob Jazzahead Bremen, Take 5-Jazz am Hellweg oder das Europhonics Jazzfestival Dortmund – Uli Bär ist mit seiner swingenden Karawane immer dabei. Für Kinder und jung gebliebene Erwachsene hat der Musiker und Pädagoge Uli Bär im Rahmen von Take 5 erneut ein spannendes Projekt konzipiert. Zusammen mit der ABC-Jazzband, die in der Jugendkunstschule Unna beheimatet ist, werden seine Konzerte zu einem interaktiven Erlebnis für Musiker und Publikum. Am Sonntag, 15. Dezember, sind Uli Bär und Band im Juk-Haus zu Gast. Beginn ist um 16 Uhr.

Das einstündige Programm hüpft spielerisch über die Kontinente, lässt Elefanten steppen und Krokodile Kanon singen. Es erzählt Geschichten von fernen Kulturen und exotischen Klangwelten. Es zeigt, wie Jazzinstrumente gebaut werden und wie man sie spielt. Und es lässt die Kinder mitsingen und selbst in Tasten oder Saiten greifen. Dabei wird so ganz nebenbei geklärt, woher der Jazz denn eigentlich kommt.