Im Gebäude der Städtischen Sekundarschule an der Sedanstraße findet am kommenden Donnerstag, 19. Dezember, ab 19 Uhr ein Informationsabend zur neuen Gesamtschule statt. Interessierte sind in den Raum 143 eingeladen, um die Konzepte der Schule kennenzulernen.

Die Schule informiert über ihre Unterrichtskonzepte, die Talentschule, die Profilklassen, die Stundentafel, den Ganztag und vieles mehr. Außerdem gibt die Gesamtschule erste Informationen zum Anmeldeverfahren.