Wie im Vorjahr sicherte sich Johann Möllenhoff vom Verein „Heimatliebe“ den zweiten Platz der Regionalverbandsmeisterschaft mit 53 Preisen und 72 493 Punkten vor der Schlaggemeinschaft Frank, Christian und Martin Feldotto mit 53 Preisen und 69 429 Punkten. Es folgte Rainer Nagelsdieck mit 52 Preisen und der höchsten Punktzahl von 75 223 Punkten für die vielen errungenen Spitzenpreise. Er war der Pechvogel dieses Fluges, denn ein Weibchen verletzte sich beim letzten Abendtraining vor dem Endflug und ein anderes Weibchen stand in der Preisliste als erste unter „Es folgen“. Sonst hätte ihm keiner diese begehrte Meisterschaft streitig machen können.

Nachstehende Ahlener Züchter konnten sich unter den Top-50-Schlägen des Regionalverbands platzieren: 6. Jürgen Wittling (50 Preise), 11. Manfred Overmann (48), 18. Franz Börste (47), 24. Karl-Heinz Scharmann (44), 26. SG Johann Schier-Theo Röhr (44), 30. Karl Pielka (43) und Karl-Heinz Przyluczky (40).

Als Trost für die entgangene Meisterschaft der Alttauben sicherte sich Rainer Nagelsdieck souverän die Regionalverbandsmeisterschaft der Jährigen mit 41 Preisen und 58 489 Punkten. Karl-Heinz Scharmann belegte Platz 19, die SG Frank, Christian und Martin Feldotto Platz 20, Martin Vieth 24, die SG Johann Schier – Theo Röhr 31, die SG Heinz Mersch – Ludger Möllmann 34, Karl-Heinz Przyluczky 36 und Manfred Overmann 37. Auch bei den Bestleistungen der Männchen und Weibchen sind Ahlener vorne: Den bestgereisten Vogel des Regionalverbands stellt die SG Frank, Christian und Martin Feldotto mit zwölf Preisen und 4253 Kilometern. Den zweiten Platz sichert sich Johann Möllenhoff mit zwölf Preisen und 4069 Kilometern. Er belegt auch die Plätze 21, 22 und 28 mit je elf Preisen und Platz 61 mit zehn Preisen. Die Plätze 5 und 6 gehen an Franz Börste mit je zwölf Preisen. Auf den Plätzen 10, 12, 14, 15 und 53 steht Rainer Nagelsdieck mit je elf Preisen. Die Plätze 13 und 24 gehen an Jürgen Wittling. Unter den Top 50 platzierten sich ferner mit drei Tauben Karl-Heinz Przylucky und zwei Tauben Walter Niggemann und Manfred Overmann sowie Karl Pielka, deren Tauben elf und zehn Preise flogen. Bei den alten Weibchen hatten folgende Züchter Tauben in der absoluten Spitzengruppe: SG Frank, Christian und Martin Feldotto (4), Rainer Nagelsdieck (9), Jürgen Wittling und Andreas Ziaja (11 und 10 Preise).

Bei den jährigen Vögeln belegte Rainer Nagelsdieck Platz 2 und 3 vor Karl Heinz Przyluczky mit Platz 4 und 13. In der Spitze: Karl-Heinz Scharmann, SG Johann Schier – Theo Röhr, Jürgen Wittling (2), Martin Vieth, Manfred Overmann (2) und Franz Börste. Bei den jährigen Weibchen: Rainer Nagelsdieck auf den Plätzen 3, 8, 18, 26, 34 und 47. Karl-Heinz Scharmann(10 und 48), SG Frank, Christian und Martin Feldotto (17, 24 und 28), 10., 16. u. 36. Jürgen Wittling (16. u. 36.) Wilfried Senne (13. u. 39.) Manfred Overmann (27).