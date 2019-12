„Spielerei“ ist Stadtmeister

Das Eisstockschießen auf dem „Ahlener Advent“ war auch in diesem Jahr ein voller Erfolg: 50 Firmen, Vereine und Gruppierungen mieteten die Eisstockbahn in den vergangenen Wochen an. Und es gab auch wieder einen Wettbewerb: Bei der Eisstock-Stadtmeisterschaft setzte sich die Mannschaft der „Spielerei“ vor dem Club „Die letzte Reserve“ und der DLRG durch. Die CDU als Titelverteidiger schied diesmal schon in der Vorrunde aus.

Die Organisatoren um die Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WFG) und „Pro Ahlen“ mit Unterstützung des städtischen Verfügungsfonds blicken zufrieden auf die diesjährige Aktion zurück. Am Montag trafen sie sich mit den zahlreichen Sponsoren, die das Eisstockschießen unterstützt haben und damit einem guten Zweck dienen. „Die Einnahmen vergeben wir an unterschiedliche Projekte im Stadtgebiet Ahlen“, berichtet WFG-Geschäftsführer Jörg Hakenesch. „Vereine, Institutionen oder Interessengemeinschaften können sich hierzu bei uns mit ihren Ideen bewerben. Eine Jury aus Sponsoren und WFG entscheidet dann über die Vergabe der Gelder. Aus einem sogenannten Entscheidungsgremium werden die passenden Projekte ausgesucht und unterstützt“, so Hakenesch weiter.

Einen Eindruck, wie vielfältig diese Projekte sein können, zeigen die Beispiele, wie die Sponsorengelder vom Eisstockschießen 2018 in diesem Jahr genutzt wurden. So wurden für den Kinderbauernhof des katholischen Kindergartens St. Josef, „Haus für Kinder & Co.“, neue Materialien und Werkzeuge angeschafft, die Jugendfeuerwehr erhielt ein neues Gemeinschaftszelt und der Kindergarten St. Marien in Ahlen Bioblos – das sind nachhaltig hergestellte Bausteine, die den Kindern verschiedene Zusammenbaumöglichkeiten bieten, damit sie damit spielen und lernen können.

Unterstützt wurden zudem das Weihnachtstheaterstück für Kindergarten- und Grundschulkinder, das von der Stadt Ahlen organisiert wird, sowie der Schul-Tanz-Treff der weiterführenden Schulen mit internationalen Stars.