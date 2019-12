Seit den Sommerferien ist die Jugendtheatergruppe des Bürgerzentrums Schuhfabrik mit vielen neuen Teilnehmern durchgestartet. Die zehn Jugendlichen und jungen Erwachsenen zwischen 13 und 25 Jahren setzen sich seitdem intensiv mit Themen ausein­ander, die sie ganz persönlich, in ihrem Umfeld oder der Gesellschaft beschäftigen. Die Premiere des gemeinsam erarbeiteten Stücks „Vergesst den Schweigefuchs. Jetzt reden wir!“ ist am Freitag, 20. Dezember, um 19.30 Uhr im Saal des Bürgerzentrums.

Die Mitglieder der Jugendtheatergruppe haben Geschichten gesammelt, die sie berühren und die ihrer Meinung nach in der Gesellschaft tabuisiert oder verschwiegen werden. Über die also der Schweigefuchs kreist, den die jungen Leute aus der Schule kennen und der anzeigt, dass jetzt Ruhe herrschen soll. Sie haben diese Empfindungen in ei­nem Theaterstück gebündelt und sich entschieden, ihre individuellen Themenschwerpunkte in unterschiedlicher Weise auf die Bühne zu bringen. Sie bedienen sich verschiedener theatraler Stilmittel, scheuen nicht davor zurück, ihren ei­genen biografischen Zusammenhang mit den Szenen darzustellen und haben keine Angst davor, ihre Stimme auch im Gesang zu erheben. Denn mit ihrer Stimme und ihrem Körper sagen und zeigen sie dem Publikum, was ihnen wichtig ist. Ihr Slogan für den Abend lautet: „Leute, werdet wach! Vergesst den Schweigefuchs. Jetzt reden wir!“

Es spielen: Sandy Addouj, Hanna Beckmann, Sophie Czichon, Tim Eustergerling, Berfin Dila Erdem, Ulrike Gerhardt, Lasse Meiwes, Marcel Palowsky, Annika Recker, Kristin Wilhelm und Yesim Yavus. Regie führen Nadine Althoff und Tobias Winopall.

Der Eintritt beträgt sechs Euro für Schüler und acht Euro für Erwachsene. Weitere Aufführungen finden statt am Freitag, 7. Februar, um 19.30 Uhr in der Schuhfabrik zusammen mit der Theatergruppe vom „Theater am Wall“ Warendorf und am Sonntag, 16. Februar, im Theater am Wall mit der dortigen Theatergruppe. Das Projekt wird ermöglicht durch die Unterstützung der Initiative „Demokratie leben! Eine Idee vom Glück.“, das Jugendamt der Stadt Ahlen und den Lions-Club Ahlen. Mehr Infos unter www.schuhfabrik-ahlen.de.