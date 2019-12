Ab sofort ist der Abfallkalender der Ahlener Umweltbetriebe für das Jahr 2020 an den bekannten Ausgabestellen, aber auch auf der städtischen Homepage sowie der AhlenApp als Download erhältlich.

Welche Abfälle in welchem Turnus abgefahren werden, ist übersichtlich dargestellt. Zudem gibt es Hinweise zu Sperrmüll, Altkleider, Glas oder Sondermüll mit Infos, wo und wann diese Abfälle entsorgt werden können. Selbstverständlich fehlt auch nicht die Liste der Stellen, an denen es die Abfall- und Gartenabfallsäcke bezogen werden können.

Eine Besonderheit gibt es allerdings: Der Abfallkalender gilt ausnahmsweise nur für ein halbes Jahr. „Es muss sich aber niemand Sorgen machen, dass in der zweiten Jahreshälfte der Müll nicht mehr abgeholt wird, denn nach Fertigstellung des neuen Baubetriebshofes am Ostberg mit Umschlaghalle wird die Müllabfuhr in Ahlen noch effizienter werden“, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Die Tourenplanung werde dann mit neuer Bezirkseinteilung und neuen Abfuhrtagen komplett umgestellt. Sobald diese im Frühjahr vorliegt, wird die zweite Jahreshälfte des Abfallkalenders 2020 frühzeitig veröffentlicht

Und hier gibt‘s den Kalender: Wertstoffhof (Alte Beckumer Straße 5), Bürgerservice Rathaus, Nawrot (Beckumer Straße 133), Dinkelmann Electroplus (Oststraße 3-5), Volkers Kiosk (Gemmericher Straße und Am Röteringshof), Bienes Kiosk (Vorhelmer Weg), Stadtteilbüro (Glückaufplatz), Lädchen am Pilz (Vorhelm), Rewe-Markt (Alleestraße 1, Dolberg) und Willeke (Alleestraße 2, Dolberg).