Der vom Unternehmen aufgerundete Erlös einer Tombola in Höhe von 1000 Euro wurde am Dienstagmittag der caritativen Einrichtung übergeben. „Wir wollten etwas für die Gesellschaft und gerade die Menschen tun, die es nicht so gut haben“, erklärte Geschäftsführer Martin Michelswirth , dass schon vor dem Familientag feststand, dass der aufgerundete Erlös dem Forum zukommen sollte. Der Familientag, der am 14. September stattfand, bot rund 100 Mitarbeitern die Gelegenheit, den Angehörigen ihren Arbeitsplatz und die hergestellten Produkte zu zeigen. Martin Michelswirth bezeichnete dabei das Produktportfolio als sehr spannend. Dazu gehören Getriebeteile für Bau- oder Landmaschinen oder auch Hydraulikzylinder für Fahrwerke in der Luftfahrtindustrie. Selbst für den Bau von Satelliten produziert das Unternehmen Produkte.

Bei der Tombola zum Familientag, der alle drei Jahre stattfindet, waren Hubschrauberflüge und Ballonfahrten die Hauptpreise. Für die kleinen Gäste hatte das Unternehmen Zauberin Nicole engagiert. Den Spendenbetrag von 1000 Euro wird das „Forum gegen Armut“ für die Winterkinderfahrt zum Rodeln ins sauerländische Altastenberg im kommenden Februar verwenden. „Wir machen die Fahrt schon fast zehn Jahre“, bedankte sich Forum-Vorsitzender Sebastian Richter für die Spende. Das Awo-Heim in Altastenberg hat sich dabei als guter Aufenthaltsort für die Pausen für Kinder und Betreuer erwiesen.