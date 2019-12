Aus dem „Party-Dreier“ wird nun ein „Party-Zweier“: Die große Silvesterfeier im Festzelt auf dem Marktplatz fällt aus. Das teilt Veranstalter Uwe Kloß auf Anfrage unserer Zeitung mit. Der Kartenvorverkauf habe nicht den Erwartungen entsprochen. Woran‘s genau lag? Unklar. Schließlich waren die Vorgängerveranstaltungen in Kooperation mit dem Partyservice Strohbücker immer gut besucht. Die anderen beiden Veranstaltungen – „90er-Party“ am Samstag, 21. Dezember, und „Coming Home for Christmas“ am Montag, 23. Dezember – finden auf jeden Fall statt, so Kloß. Karten sind nach wie vor im Geschäft „Rund um chic“ an der Oststraße / Ecke Südstraße erhältlich. Wer für den Jahreswechsel noch eine Alternative sucht, findet sie derzeit noch auf der Zeche „Westfalen“, wo die Veranstaltungsagentur „Eventa“ in den Lokschuppen bittet. „Derzeit können wir noch einige Karten für die Gala-Party anbieten“, so Klaus Tiesing. „Man sollte allerdings nicht allzu lange warten.“ Reservierungen werden unter der Telefonnummer 76 05 40 entgegengenommen. Weitere Infos im Internet unter www.shim-sham.de/silvesterparty.