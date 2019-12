In Russland bekommen die Kinder die Geschenke erst an Silvester, es sind die sogenannten Neujahrsgeschenke. Dafür gibt es dort aber noch vor Weihnachten ein ganz besonders fröhliches Schmankerl: das Jölka-Fest nämlich. Und das feiert die russische Community aus Ahlen und Umgebung am Dienstag in der Stadthalle ziemlich bunt, verrückt und lustig.

Die Mädchen und Jungen im Kita- und Grundschulalter haben sich verkleidet. Nicht in voller Montur, aber doch ein bisschen. Die siebenjährige Milana zum Beispiel trägt ein Prinzessinnenkleid und glitzernden Kopfschmuck. Ihr kleiner Bruder Leo hat sich mit Hemd und Fliege fein gemacht und trägt dazu farbig leuchtende Hasenohren.

Milana und Leo. Foto: Sabine Tegeler

Zusammen mit ihren Eltern sind Milana und Leo extra aus Soest in die Ahlener Stadthalle gekommen. Weil, so erklärt Vater Slawa Enbrecht , „hier die Darsteller aus Moskau auftreten“. Und die seien eben besonders gut und beliebt. Das Jölka-Fest, sagt Slawa Enbrecht, könne man mit Tannenbaumfest übersetzen: „Die Kinder verkleiden sich ein bisschen und bekommen kleine Geschenke.“

Während der Soester Gast gerade einen Einblick in die russischen Bräuche gibt, tauchen von hinten schrille Gestalten auf: ein Harlekin und eine rosa Madame auf Stelzen, eine dicke Ananas und glitzernde Männchen mit roten Nasen. Die Kinder sind begeistert, die Eltern zücken die Handys und fotografieren drauflos.

Ilja findet Kinderschminken super. Foto: Sabine Tegeler

Die bunten Figuren sind die Vorboten dessen, was dann noch kommt: Das Theaterstück „Geheimnis der Piratenschätze“ mit, so Veranstalterin Marina Rempel von der Agentur Europa-Arts, „ganz bekannten Künstlern“, die eine Geschichte mit See- und Landabenteuern, Schatzsuchen und dem Kampf gegen lustige und alberne Piraten mit lebensgroßen Puppen und Spezialeffekten zeigten.