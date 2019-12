Mit einer 44-prozentigen Marktabdeckung könne man starten, so Tröger . „Wir brauchen mindestens 40 Prozent, um das wirtschaftlich darstellen zu können.“ Immerhin geht es um eine Investition von einer halben Million Euro.

Darum wurde nach den Worten des Stadtwerke-Chefs die Frist für die sogenannte Nachfragebündelung um ei­nen Monat verlängert. Denn bis zum ursprünglich gesetzten Stichtag 31. Oktober hatten erst 36 Prozent der Bewohner von Vorhelm-Bahnhof ihr Interesse bekundet, sich kostenlos eine Glasfaserleitung in ihr Haus legen zu lassen. Doch von einem „erfahrenen Vertriebsmitarbeiter“ hätten sich dann noch einige Unentschlossene überzeugen lassen. Auch die verstärkte Präsenz eines Infomobils der „ HeLi Net “ zeigte Wirkung. „Wir haben 105 Verträge abgeschlossen“, teilte Ulrich Todt, stellvertretender Geschäftsführer des Hammer Telekommunikationsanbieters, an dem die Stadtwerke Ahlen beteiligt sind, mit.

105 von 238 Haushalten, das sei „ein sehr, sehr gutes Ergebnis“, findet Hans Jürgen Tröger. Er rechnet mit weiteren „Nachzüglern“. „Wenn der Bagger erst da ist und die Leute sehen, hier passiert wirklich was . . .“ So sei es auch in Dolberg gewesen. Dort habe man inzwischen knapp über 500 Kunden gewonnen, plus 42 im Bereich Guissener Straße.

Die Tiefbauarbeiten in Dolberg seien bereits „weit über den Plan hinaus“ fortgeschritten, berichtet Tröger. Bis spätestens zur Jahresmitte 2020 würden voraussichtlich alle Leitungen verlegt sein. Möglichst zeitnah soll danach der Startschuss für den Netzausbau in Vorhelm-Bahnhof erfolgen. Christiane Hellmich, verantwortliche Projektleiterin bei „HeLi Net“, zeigt das weitere Prozedere auf: „Es wird mit jedem Glasfaserkunden ein Termin zur Hausbegehung vereinbart, um zu schauen, wo der Anschluss installiert werden soll. Nach Fertigstellung des Anschlusses kündigen wir den bisherigen Telekommunikationsvertrag der Kunden, und sobald dieser ausgelaufen ist, wird der Glasfaseranschluss aktiviert, so dass keinem Kunden doppelte Kosten entstehen.“ Und dann kann Vollgas gegeben werden auf dem Da­ten-Highway – praktisch ohne Tempolimit.

Das nächste Ausbaugebiet ist auch schon ausgeguckt. Im Stadtgebiet von Ahlen. Wo genau, will Hans Jürgen Tröger noch nicht verraten. Im März tage der Aufsichtsrat . . .