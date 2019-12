Symbol für Völkerverständigung

Mit einem Kerzenlicht aus der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem werben die Pfadfinder weltweit jedes Jahr vor Weihnachten für den Frieden auf Erden. Auch die Pfadfinder des Stammes Ahlen der Deutschen Pfadfinderschaft St. Georg (DPSG) haben sich wieder an der Aktion beteiligt. Sie steht in diesem Jahr unter dem Leitwort „Mut zum Frieden“.

Seit 1986 entzündet jedes Jahr ein Kind aus Österreich in der Geburtsgrotte Jesu das Friedenslicht, das anschließend nach Wien gebracht wird. Das Friedenslicht gilt als Zeichen für Freundschaft, Gemeinschaft und Verständigung aller Völker.

„Zwei Pfadfinder aus jedem Bistum holen das Friedenslicht in Wien ab“, beschrieb Pfarrer Willi Stroband dann den weiteren Weg des Kerzenlichts in die Bistümer, der traditionell am Samstag vor dem dritten Advent absolviert wird. Am dritten Adventssonntag fand dann wiederum im Dom zu Münster die Aussendung des Friedenslichts statt, wo es auch die Ahlener Pfadfinder abholten. Insgesamt nahmen über 1500 Pfadfinder aus dem Münsterland an dem Aussendungsgottesdienst teil. Seit 1993 bringen die Pfadfinder das Friedenslicht auch nach Deutschland.

Am Mittwochnachmittag wurde das Friedenslicht im Pumpenhaus an der Langst, dem Domizil der Ahlener Pfadfinder, an die Bevölkerung weitergegeben. Eine weitere gute Gelegenheit dazu bestand auch am Abend, als die Jugendlichen Gastgeber für den „Lebendigen Adventskalender“ der Pfarre St. Bartholomäus waren.

Am kommenden vierten Adventswochenende kann das Friedenslicht zu den Gottesdiensten in den Kirchorten von St. Bartholomäus sowie in der Kapelle des St.- Franziskus-Hospitals abgeholt werden. Den zentralen Gottesdienst zur Friedenslichtaktion feiern die Pfadfinder am Sonntag um 11 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche. Er steht unter der Überschrift „Wovon träumst du nachts?“ und wird von Pfarrer Reinhard Kleinewiese zelebriert. Schon jetzt brennt das Friedenslicht im Pastoralbüro an der Nordstraße, Pfadfinderin Katharina Hoffschuld hat es dorthin gebracht. Kerzen für den Transport werden für einen kleinen Obolus zur Verfügung gestellt. Die letzte Station macht das Friedenslicht traditionell an Heiligabend im Elisabeth-Tombrock-Haus.