Von den Weihnachtstagen bis Heilige Drei Könige wird wieder die Westfälische Krippe in der Paul-Gerhardt-Kirche zu sehen sein.

Die von dem Künstler Alfons Reiberg erschaffenen teilweise meterhohen Holzfiguren sind in die Jahre gekommen. Waltraud Bohnet hat daher in vielen Arbeitsstunden die Heilige Familie, den Engel und den Hirten von Grund auf saniert und die altwestfälische Kleidung instand gesetzt. Die Weihnachtskrippe ist erstmals in den Gottesdiensten am Heiligabend und Weihnachten zu sehen.

Etliche Männer des Fördervereins Paul-Gerhardt-Kirche haben wieder eine große Tanne gefällt und im Chorbereich der Kirche aufgestellt. Ab Freitag, 27. Dezember bis Montag, 6. Januar, ist die Paul-Gerhardt-Kirche täglich von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Immer ab 16 Uhr spielt der Organist Reinhold Leuthardt weihnachtliche Choräle auf der Lobback-Orgel. Für Sonntag, 29. Dezember, ist zudem vorgesehen, das neueingebaute Orgelregister (Regal) einzuweihen. Das neue Soloregister stammt aus der Steinmann-Orgel der ehemaligen Neustadtkirche.

Erika Möbius hat dafür gesorgt, dass eine tägliche Betreuung durch Mitglieder der Frauenhilfe und des Kirchenchores gewährleistet ist. Der Förderverein der Paul-Gerhardt-Kirche freut sich auch diesmal auf viele Besucherinnen und Besucher, die die besondere Atmosphäre erleben möchten.