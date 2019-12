Petermeier hat schon mehrfach seinen eigenen Weltrekord im Kronkorkensammeln geknackt (wir berichteten). Sollte das im Januar erneut gelingen, so haben die Helfer aus Ahlen, Vorhelm und Sendenhorst mit Sicherheit entscheidenden Anteil daran. Einen kleinen Vorgeschmack darauf gab‘s bei der lokalen Abschlussveranstaltung am Donnerstagabend.

Seit 2016 beteiligen sich zwischen Werse, Angel und Hellbach zahlreiche privaten Kronkorkensammler und die Vertreter aus den Reihen von Polizei und Feuerwehr an der Wohltätigkeitsaktion Petermeiers, deren Erlös ohne Abzug an den Hilfsfonds „Patientenhilfe Darmkrebs“ fließt. Die Initiative steht unter der Schirmherrschaft des Netzwerks gegen Darmkrebs, der Stiftung Lebens-Blicke und der Felix-Burda-Stiftung.

Auf dem Hof Schlautmann an der Mühlenstraße in Vorhelm traf sich ein Großteil der Akteure zur Kronkorkenabgabe und zum traditionellen Wiegen der Ausbeute. Die Feuerwehr Sendenhorst hatte gleich mehrere Fässer in ihr Großfahrzeug gepackt.

„Wir haben uns jedes Jahr gesteigert“, rechnete Wiegemeister Ronny Pälmke am Donnerstag vor. „2016 hatten wir nur 377,6 Kilogramm vorzuweisen, 2017 waren es dann 1399 Kilogramm und 2018 schon 2700 Kilogramm.“ Entsprechend gespannt waren die Teilnehmer nach Abgabe von Kartons, Eimern und Tüten voller Kronkorken auf das Ergebnis des Jahres 2019: „3247,9 Kilogramm haben wir heute insgesamt auf die Waage gebracht“, so Pälmke. „Damit haben wir insgesamt seit 2016 mit 7768,5 Kilogramm Kronkorken die Aktion unterstützt.“

Kronkorken-Wiegen in Vorhelm 1/8 Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: Christian Wolff

Foto: privat

Foto: Christian Wolff

Ingo Petermeier und sein ebenso aktiver Bruder Sven waren auch in diesem Jahr persönlich nach Vorhelm gekommen, um die Jahresausbeute entgegenzunehmen und mit den lokalen Sammlern ins Gespräch zu kommen. „Im Januar machen wir dann das große Abschlusswiegen bei uns“, kündigte der Initiator an. Der Metallschrottpreis sei im Moment gut. „Bis heute haben wir durch die Aktion 19 200 Euro an die Patientenhilfe überwiesen.“ In den kommenden Wochen werden wohl noch einige Nachzügler-Kronkorken aus Vorhelm hinzukommen, wie Unterstützer Michael Brinkkötter unserer Zeitung am Morgen danach mitteilte: „Als ich nach Hause kam, standen schon wieder zwei Säcke voller Kronkorken vor meiner Tür“, sagt er. Und einige andere, denen der Wiegetermin „durchgegangen“ war, versprachen ebenfalls, noch nachzuliefern, erfuhr Brinkkötter. „Was jetzt noch kommt, werde ich dann im Januar mit zu Ingo nehmen.“

„ 3247,9 Kilogramm Kronkorken haben wir heute auf die Waage gebracht. 3247,9 Kilogramm Kronkorken haben wir heute auf die Waage gebracht. “ Ronny Pälmke