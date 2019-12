„Das ist wirklich beachtlich. Wir hatten im Dezember 2018 auch schon über 3000 Euro, aber am Ende ist es nun doch wieder mehr geworden“, sagte Wiethaup am Donnerstagabend im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Vorhelm bleibe eben eine „sichere Bank“, wenn es um den Erfolg dieser Aktion geht. Dem Ortsgeschäftsführer des VdK , Wilfried Hejnal, wurde die frohe Botschaft noch am selben Tag mitgeteilt.

14 Ehrenamtliche haben sich im Zeitraum zwischen dem 17. November und 9. Dezember in den drei Vorhelmer Ortsteilen Dorf, Bahnhof und Tönnishäuschen von Haustür zu Haustür vorgearbeitet, um für den Volksbund zu sammeln. Jetzt wurde der Inhalt der blau-schwarzen Spendendosen zusammengerechnet. „Ich möchte mich auf diesem Weg bei allen Spendern und natürlich unseren Sammlern bedanken“, so der frühere Vorhelmer Ortsausschussvorsitzende, der sich seit Jahrzehnten für die Kriegsgräberpflege einsetzt. „Einige Dorfbewohner waren diesmal besonders großzügig.“

Für Gregor Wiethaup war es allerdings das letzte Mal, dass er die Wohltätigkeitsaktion organisiert hat. Gesundheitliche Gründe zwingen ihn zum Kürzertreten. „Ich werde die Organisation Mitte Januar an Ludger Diekmann übergeben, der den Ablauf aus den vergangenen Jahren sehr gut kennt.“ Zum offiziellen Abschied will er nicht nur seinen Nachfolger, sondern auch langjährige Helfer und Wegbegleiter einladen.

Der Volksbund deutsche Kriegsgräberfürsorge (VdK) leistet neben der Pflege von Soldatenfriedhöfen wichtige Erinnerungsarbeit, da es kaum noch Zeitzeugen der grauenvollen Ereignisse des Zweiten Weltkriegs und erst recht nicht aus den vorausgegangenen Kriegen gibt.