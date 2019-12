Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag in eine Apotheke auf der Warendorfer Straße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam durch die abgeschlossene Schiebetür Zutritt zu den Verkaufsräumen. Hier brachen sie eine der Kassen auf und stahlen daraus das Bargeld. Zwei weitere Kassen nahmen die Einbrecher ebenfalls mit. Mit ihrer Beute flüchteten sie in unbekannte Richtung. Personen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiwache Ahlen unter der Telefonnummer 96 50 oder per E-Mail an poststelle.warendorf@polizei.nrw.de zu melden.