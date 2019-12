Unbekannte drangen am Samstag zwischen 20.30 und 22 Uhr gewaltsam in ein Einfamilienhaus an der Dürerstraße ein. Die Räume wurden durchsucht, nach ersten Ermittlungen wurde Schmuck entwendet.

Zwischen Samstag, 18 Uhr, und Sonntag, 0.25 Uhr, verschafften sich Langfinger Zutritt in eine Doppelhaushälfte im Steinkuhlenberge. Die Beute: Bargeld.

Eine Erdgeschosswohnung im Beesenfeld war am Samstag zwischen 16.30 und 20.40 Uhr Ziel eines Einbruchs, bei dem Bargeld entwendet wurde.

Weiterer Tatort am Samstag zwischen 17.15 und 18.40 Uhr: ein Wohnhaus im Altefeld. Zum Diebesgut liegen noch keine Angaben vor. Eine längere Zeitspanne gibt die Polizei bei einem Einbruch an, der zwischen Montag, 16 Uhr, und Samstag, 14 Uhr, eine Doppelhaushälfte am Röteringshof traf. Auch hier noch nichts Konkretes zum Diebesgut.

Hinweise nimmt die Ahlener Wache unter der Telefonnummer 96 50 oder der E-Mail poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.