500 Fans feierten ihre 90er

„Somewhere over the rainbow” schallt es am Samstag gegen Mitternacht über den Ahlener Marktplatz. Über dem Regenbogen befinden sich zu diesem Zeitpunkt stimmungstechnisch mehrere hundert Partygänger, die das Zelt in Ahlens „guter Stube“ geströmt haben und den Tophit von Marusha aus den 1990er-Jahren in ohrenbetäubender Lautstärke mitsingen. Es sind Hits wie der von Marusha, die an diesem Abend für eine ausgelassene Stimmung sorgen. Warum? „Da kommen einfach Kindheitsgefühle hoch“, beschreibt Michaela.

Doch weiter ausholen kann sie nicht. Denn nun ertönt Blümchens „Herz an Herz“ aus den Boxen. Blümchen: Der Traum aller Mädchen in den 90er-Jahren. Prompt wird Michaela von ihrer Freundin auf die Tanzfläche gezogen: Abtanzen und die Unbeschwertheit von damals genießen. Eben genau das, was eine gute 90er-Party ausmacht.

Die Partymacher um Uwe Kloß (l.).

Und eine gute 90er-Party gibt es am Samstag auf dem Ahlener Marktplatz allemal. Über den Abend beziehungsweise die Nacht verteilt finden über 500 Gäste den Weg ins Zelt. Eine sehr gute Resonanz. „Das Konzept geht auf“, lässt „Mobilsound“-Macher Uwe Kloß durchblicken, dass die Organisatoren zufrieden sind.

Kloß hatte den Ausflug zurück in die 90er zusammen mit Gastronom Frank Strohbücker organisiert. „Es war eine richtige Odyssee, das Zelt hier aufstellen zu dürfen“, verdeutlicht Kloß nochmals. Eine Genehmigung für die Party habe es auch nur bis um 1 Uhr gegeben. Das ist aus der Sicht vieler Partyfreunde schade, denn gerade dann ist die Stimmung eigentlich auf ihrem absoluten Höhepunkt und das Zelt am besten besucht.

Paaarty...! Foto: Martin Feldhaus

„Die Stimmung ist am Kochen“ freut sich auch DJ Toby, der zusammen mit LJ Daniel für die richtige Musikauswahl zuständig ist und einen Tophit nach dem anderen aus den Boxen wummern lässt. So sendet er „Hardcore Vibes“ auf die Tanzfläche oder fordert immer wieder zum Springen auf.

„Schauen Sie sich doch mal um, das Ahlener Publikum ist froh, das Partyzelt zu haben“, schreit Toby, als er einen kurzen Moment Zeit findet. Dann muss er zurück zum DJ-Pult und wieder Vollgas geben.

Seine Aussage hätten an diesem Abend aber wohl viele der Gäste ohne mit der Wimper zu zucken unterschrieben. . .