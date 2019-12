Vom Zuspruch her war die Weihnachtsfeier der Stadthalle für Betriebe und deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Samstagabend ein voller Erfolg. Ob sie auch wirtschaftlich ein Erfolg war, muss sich zeigen. „Das kann ich erst in ein paar Wochen sagen, wann alles abgerechnet ist“, erklärte Stadthallengeschäftsführer Andreas Bockholt . Rund 30 Firmen aus Ahlen, Beckum, Ennigerloh und Sendenhorst hatten dafür gesorgt, dass alle Tische besetzt waren.

Die Gäste begrüßte Frank Haberstroh , Chefredakteur bei „Radio WAF“. Zur Premiere dieser Art von Veranstaltung versprach er beste Musik mit der Band „Deluxe“ und danach noch bis in den Morgen Tanzmusik zum Abrocken mit einem DJ. Frank Haberstroh betonte, dass dieses Veranstaltungsformat besonders für Firmen gedacht ist, die zu klein seien, um eine eigene große Weihnachtsfeier durchzuführen.

30 Betriebe, eine Weihnachtsfeier. Foto: Reinhard Baldauf

Dann wurden die Gäste auch schon tischweise zum umfangreichen Buffet gerufen. Von Fisch über Rindergulasch und Huhn bis zu gefüllten Paprika, Schnitzel mit Gemüse, Kartoffelgratin sowie Spätzle reichte die Auswahl. Zum Nachtisch gab es Eis mit heißen Kirschen. Besonders gut an kam der Schokobrunnen, um den sich Stadthallenchef Andreas Bockholt persönlich kümmerte. Eine große Auswahl an Früchten, aber auch Spekulatius standen bereit, um mit heißer Schokolade überzogen zu werden.

Chefsache: der Schokobrunnen. Foto: Reinhard Baldauf

Großer Beliebtheit erfreute sich auch die Fotobox. Sarah Rensing fand die Idee toll und ließ sich sofort das Foto mit ihrer Gruppe ausdrucken. Vor der Bühne wurde da schon kräftig getanzt. Später verlagerte sich das Geschehen zum DJ, der auch Musikwünsche erfüllt. „Eine gute Idee“, befand Claudia. Die Sekretärin lobte besonders die Dekoration in der Stadthalle, die „etwas Besinnlichkeit“ bringe. Es sei „keine steife Feier, wie Betriebsfeiern oft sind“.