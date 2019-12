Geht doch! Der Gang an die Öffentlichkeit, den Uwe Lüggert zunächst scheute, scheint der Richtige gewesen zu sein. Acht Wochen hatten sich Anwohner der Hansastraße nach dem Auszug der Mieter über einen Müllberg im Vorgarten des Hauses 62 geärgert. Seitdem wuchs und wuchs er.

Am Freitag berichtete unsere Redaktion über den Missstand. Und die Sorge des 57-Jährigen, dass eine fehlgeleitete Silvesterrakete schon reichen könne, um den Unrat in Brand zu setzen. Die Stadt Ahlen hatte eine Frist zur Beseitigung bis Weihnachten gesetzt.

Gleiche Stelle, drei Tage vorher. Foto: Ulrich Gösmann

Mehrfach, so Lüggert, sei am Freitag ein Bulli vorgefahren, um den ausrangierten Hausrat einzuladen. Der Restmüll sei wohl auf dem Grundstück rückseitig in einem Schuppen zwischengelagert worden.

Bei aller Freude, sauber in die Weihnachtstage gehen zu können, liegt dem Ex-Bergmann von Westfalen jetzt eine Konfrontation mit seinem ehemaligen Nachbarn quer. Der habe Lüggerts Schwiegermutter mit dem Pressefoto konfrontiert, auf dem sie am Zaun des Vorgartens zu sehen war. Der Mann habe dann versucht, sie zu attackieren.

