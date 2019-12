Um weitere Schäden zu vermeiden, hat die Stadt Ahlen gehandelt. Das Ensemble wurde abgebaut und liegt gut geschützt vor winterlichen Witterungseinflüssen sicher in der Werkstatt eines Restaurators. Dieser wird im kommenden Jahr die notwendigen Reparaturen vornehmen. Zusätzlich mussten zur Sicherung der Querbalken und der obere Aufsatz vorübergehend demontiert werden.

An der Skulptur sind nicht nur für das geschulte Auge verschiedene Beschädigungen zu erkennen. „Größtenteils sind diese zurückzuführen auf die Abnahme der alten Farbanstriche und zum Teil ungeeignete Restaurierungsmaßnahmen in der Vergangenheit“, so die hauptamtliche städtische Fachfrau für Denkmalschutz. Typische Schäden zeigten sich besonders in Gestalt abblätternder Oberflächenteile sowie an unübersehbaren Verwitterungsspuren. „Die Risse bleiben nicht nur an der Oberfläche, sie gehen tief hinein in das Material“, was, so Nicole Wittkemper-Peilert , „ganz dramatisch“ sei.

Wenn das Material ausreichend durchtrocknet ist, wird sich der Steinfurter Diplom-Restaurator Thomas Lehmkuhl intensiv mit der Schadensbeseitigung befassen. Der stehengebliebene Sockel kann nicht ohne Weiteres verrückt werden. Er muss vor Ort so behandelt werden, dass er für weitere Jahrzehnte ein solides Fundament stellt. Die letzte Restaurierung erfolgte im Jahre 2007. Seinerzeit stürzten Teile eines Baumes infolge von Orkan „Kyrill“ in die Kreuzigungsgruppe. Fertiggestellt sein soll die restaurierte Skulptur bis kommenden Sommer.