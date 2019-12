Weihnachtliche Blasmusik im ganzen Dorf? Das ist zum vierten Advent in Dolberg ein absolutes Muss. Und so zog das Blasorchester am Sonntag bereits zum 20. Mal von Station zu Station, um klassische und moderne Weihnachtslieder zu spielen und so kurz vor dem Weihnachtsfest für eine besinnliche Atmosphäre zu sorgen.

„Das ist für unser Blasorchester mittlerweile eine Pflichtveranstaltung“, verdeutlichte Jochen Rabe, der als ehemaliger Vorsitzender des Blasorchesters von Beginn an dabei war. Das Dorf wolle diese Auftritte kurz vor Weihnachten einfach haben. Ein Umstand, der sich auch am Sonntag wieder dadurch zeigte, dass das Zuschauerinteresse an den einzelnen Stationen groß war und die mit Weihnachtsmützen ausgestatteten Musiker für ihre 30-minütigen Auftritte viel Applaus bekamen.

„Diese Atmosphäre ist einfach schön für uns Musiker und macht viel Spaß“, betonte Jochen Rabe. Ähnlich sah das auch Udo Robben: „Die weihnachtliche Blasmusik ist aus Dolberg jetzt nicht mehr wegzudenken“, sagte er. Anfangs seien es nur sechs oder sieben Musiker gewesen, die durchs Dorf zogen, am Sonntag waren es 35 Mitglieder des Blasorchesters um Orchesterleiter Julian Peppersack, die mitmachten. Erstmals ging es in diesem Jahr auch in den Possenbrock. Den Abschluss bildete ein Auftritt vor dem Dolberger Rewe.

Klassische und moderne Weihnachtslieder hat das Blasorchester im Repertoire. Foto: Martin Feldhaus

An den einzelnen Stationen gab es jedoch nicht nur Blasmusik, sondern auch Gegrilltes, Plätzchen und Glühwein für Musiker und Zuhörer. Der Erlös aus dem Verkauf kommt dem Jugendblasorchester zugute.

Für einen besonderen Höhepunkt sorgte zudem das Blasorchester selbst. Denn bei der Fahrt wurde es vom Weihnachtmann Thomas Genetzky begleitet, was für eine ganz besondere Stimmung insbesondere bei den jüngeren Zuhörern sorgte.

Grund genug also, die weihnachtliche Blasmusik auch im kommenden Jahr zu starten. Dass sich auch dann genug Stationen im Dorf finden, daran bestehen kaum Zweifel, wie Jochen Rabe bestätigte: „Wir haben schon jetzt sechs Anmeldungen.“