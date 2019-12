Insgesamt 32 Jahre war Norbert Ossenbrink im „Kupfergrill“ tätig, seit dem 1. Januar 1997 sogar als Inhaber. Am Sonntagnachmittag öffnete er zum letzten Mal unter großem Bedauern der Gäste die Tür.

Ein Hinweis, dass es sein letzter Tag sein sollte, fehlte allerdings an der Tür. „Der Norbert macht ja nur seine letzte Schicht, aber das ist ja nicht das Ende des Kupfergrills“, hielt er das in seiner Bescheidenheit nicht für nötig. Wie es ihm denn so am letzten Tag geht? „Sehr gut. Wenn es besser wäre, könnte ich es gar nicht aushalten“, beantwortet er schelmisch die Frage, um dann aber zuzugeben, dass schon Wehmut mit dabei sei. Schlaflose Nächte habe es in den letzten Tagen bei ihm nicht gegeben. Konnte auch gar nicht: „Norbert schläft ja vor Erschöpfung ein“.

In den letzten Tagen sei die Hölle los gewesen, er habe die Gäste kaum aus dem Lokal bekommen. Damit hätten sie gezeigt, dass sie mit ihm und dem Team zufrieden waren und so noch das Händchen gehalten haben. Dabei habe es noch viele Präsente gegeben: „Da hast Du schon bewegende Momente“. Er habe gehört, dass schon Unterschriftenlisten und Demonstrationen angedacht waren, um ihn zum Bleiben zu bewegen, lächelt Norbert Ossenbrink, aber der „Nobbi“ wollte nicht mehr. Der Schlussstrich bedeute nämlich auch, dass er jetzt mehr Zeit habe für seine Frau Beate, die Familie und Freunde. Denn er habe regelmäßig bis 24 Uhr in seinem Restaurant gestanden. Zukünftig kann er die eine oder andere Veranstaltung besuchen, freut sich der Karnevalist darauf, die Seele baumeln lassen zu können. Auch mit dem Wohnmobil, das er nun öfter nutzen will. Beruflich wird er zur Ossenbrink GmbH Gastronomie und GV Partner von seinem Cousin Andreas wechseln.

Die Nachbarn nahmen Abschied: Nina und Finja Fritsche, Norbert „Nobbi“ Ossenbrink sowie Helga und Herbert Schade (v. l.) mit „Danke“-Lebkuchenherz. Foto: Ralf Steinhorst

„Ein Leichenschmaus noch“, findet Stammgast Stefan Friedrich, der mit seiner Familie Platz nimmt, das Ende der Ära gar nicht gut. „Uns geht ein guter Nachbar verloren“, ist auch Herbert Schade einen Tisch nebenan traurig, während seine Frau Helga schwärmt: „Die Currywurst und die Pommes waren immer spitze“. Dieses letzte Essen sei aber schon mit einem komischen Gefühl verbunden.

„Das beste Schaschlik gibt’s hier“, wird Verena Wittgruber den „Nobbi“ vermissen. Der hatte auch für seine Gäste ein Dankeschön parat. Denn die erhielten ein Lebkuchenherz mit der Aufschrift „Danke“. „Der Norbert meint das mit seinem Herzen richtig ehrlich“, ist auch Stammkunde Helmut Magin gerührt.

Ein großes Täterätä gab es dann doch noch, als draußen vor der Tür Karnevals-Live-Musik erklang. Denn die „Happy Trumpets“ wollten den Abschied nicht klanglos hinnehmen. „Es ist ein Dankeschön, um deinen Abschied zu versüßen“, richtete deren Chef Ralf Doodt besinnliche Worte an Norbert Ossenbrink. Wie hatte der noch eine Viertelstunde zuvor gesagt? „Das Gefühl überrollt dich dann doch ganz schön“.