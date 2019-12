Der Arbeitskreis weiterführender Schulen in Ahlen plant in Kooperation mit der Stadt Ahlen für den 8. Mai 2020 eine Zeitzeugenrunde im Rathaus. Gesucht werden Ahlener Bürger, die ihre Erfahrungen im Krieg und zu Kriegsende gesammelt haben und diese Schülern mitteilen wollen. „Es geht um die Zeit des Zweiten Weltkrieges sowie um das Kriegsende 1945 in Ahlen“, beschreibt der Sprecher des Arbeitskreises, Rainer Legant, das jüngste Projekt. Vielfältige Erlebnisse und Erinnerungen würden dazu beitragen, den Schülern Einblicke in eine Zeit zu geben, die für sie so fern ist. Interessierte Bürger werden gebeten, sich bei einer der städtischen Vertreterinnen des Arbeitskreises zu melden: Anna Baumeister, Telefon 5 94 62 (E-Mail: baumeistera@stadt.ahlen.de ), Lisa Kalendruschat, Telefon 5 97 65 (E-Mail: kalendruschatl@stadt.ahlen.de ).