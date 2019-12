„Wir sind in 24 Stunden an sieben Tagen in der Woche für die Bürger da“, wies Landrat Dr. Olaf Gericke , der mit der Abteilungsleiterin Katja Kruse und dem Personalratsvorsitzendem Martin Entrup die Weihnachtsbesuche absolvierte, darauf hin, dass die Polizeibeamten auch an Sonn- und Feiertagen im Einsatz sind, obwohl auch diese Familie haben. Dabei sei es nicht selten, dass die Beamten sich auch freiwillig für den Weihnachtsdienst melden. Gerade in den Weihnachtsfeiertagen gebe es menschlich geprägte Einsätze, weil einige Menschen dann besonders einsam sind.

Der Weihnachtsbesuch war auch eine gute Gelegenheit, das bald ablaufende Jahr Revue passieren zu lassen. So war gerade auch die Verbesserung der Ausrüstung ein Thema. Die Beamten erhielten im Laufe des Jahres neue Schutzwesten, die sich zwar vom Gewicht von ihren Vorgängern nicht unterscheiden, dafür aber einen erheblich besseren Tragekomfort aufweisen. „Die sind sehr praktisch und belastet die Hüfte nicht mehr so stark“, zeigte sich stellvertretend einer der Ahlener Polizeibeamten begeistert davon, dass die neuen Schutzwesten den Dienst wesentlich angenehmer gestalten.

Mit Freude sehen die Beamten auch dem Austausch der Fahrzeugflotte entgegen, nach und nach werden gerade die im Innenraum beengten „Dreier“-BMW gegen geräumige Ford „S-Max“ ausgetauscht. Die VW Bullis werden durch Mercedes „Vitos“ ersetzt.

„Wir haben eine zurückgehende Kriminalität, die Aufklärungsquote liegt stabil bei über 50 Prozent“, zog Dr. Olaf Gericke eine vorläufige Bilanz der Jahresstatistik. Allerdings ist die Quote der Wohnungseinbrüche wieder leicht auf ein durchschnittliches Niveau gestiegen, nachdem es im Vorjahr eine niedrige Quote gegeben hat. Gerade in dem Feld hat die Polizei festgestellt, dass die Bevölkerung aufmerksamer geworden ist. „Die Hinweise helfen uns sehr weiter“, freute sich der Ahlener Dienststellenleiter Uwe Alteheld über die gewachsene Sensibilität der Bürger.

Katja Kruse sah die Verkehrsunfallstatistik als erfreulich an: „Da sind wir auf einem niedrigeren Niveau unterwegs“. Wermutstropfen aber sei, dass das für die Anzahl der Verkehrstoten nicht gelte. War in den vergangenen Jahren die Terrorgefahr immer ein großes Thema, sah die Abteilungsleiterin die abstrakte Gefährdung so hoch wie zuvor, obwohl es ruhig geblieben sei. Es zahle sich aber aus, dass der nationale und internationale Austausch unter den Behörden immer weiter verbessert wurde. Ein Lob sandte Landrat Dr. Olaf Gericke an die Städte und Gemeinden aus, die Sicherheitskonzepte erarbeitet hätten.