Kaum noch Sitz- oder Stehplätze frei

Das Zelt auf dem Marktplatz kochte am Montagabend über – sowohl was die Stimmung als auch die Kapazität des Zeltes anging. Beides kam an ihre obere Grenze.

Aber auch in den Kneipen am Marktplatz – „Meat and Greet“, „Zisterne“ oder „Keller“ – sowie im Umfeld der Innenstadt waren die Sitz- und Stehplätze übervoll besetzt. Zahlreiche „Ur-Ahlener“ nahmen den 23. Dezember dabei traditionell als Anlass wahr, alte Freunde und Bekannte wiederzutreffen. Teilweise in Großgruppen von zu 20 Personen wurden Tische bei den Gastronomen der Innenstadt geordert, um gemeinsam zu essen und zu trinken oder in Erinnerungen zu schwelgen, bevor am Heiligabend der besinnliche Teil des Festes im Kreise der Familien begann.

Wer es vor der Besinnlichkeit aber noch einmal richtig krachen lassen wollte, war im Zelt auf dem Marktplatz genau richtig. Und diesen Willen verspürten wohl viele Ahlener: Das Zelt war zum Bersten gefüllt, mehrmals musste das Sicherheitsteam den Einlass stoppen und wer nicht zu Beginn des Einlasses um 20 Uhr bereits Eintrittsbändchen orderte, hatte kaum noch eine Chance auf Eintritt.

„Coming Home for Christmas“ 1/12 Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

Foto: Christoph Aulbur

„DJ Toby“ legte breites Musikspektrum aus Schlagern, Neuer Deutscher Welle sowie Hits der 80er, 90er und 2000er Jahre auf, wobei insbesondere „Leuchtturm“ von Nena sowie Bands wie „Scooter“ das Publikum zum Toben brachten. Das Team um Festwirt Strohbücker und Uwe Kloß von „Mobilsound“ konnten eine erfolgreiche Feier verbuchen. Nach Partyschluss im Zelt war für viele Ahlener noch lange nicht Schluss: Wer nicht ohnehin wegen der Fülle des Zeltes – mangels Eintrittsband oder aus Überzeugung – in einer der Kneipen den Abend verbrachte, zog nach Zeltschluss von Theke zu Theke weiter. Die letzten Kneipen schlossen erst in den frühen Morgenstunden gegen 5 Uhr, wobei auch zu diesem Zeitpunkt noch zahlreiche Feierwütige nicht ganz gewillt waren, nach Hause zu gehen.

Ein besonderer Höhepunkt ist der 23. bzw. der frühe 24. Dezember im Übrigen für die Geburtstagskinder der beiden Tage: Mehrere von ihnen konnten ihren Geburtstag mit zahlreichen Freunden in der Stadt feiern bzw. feierten in diesen hinein.