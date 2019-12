Gastgeber waren diesmal Stefanie und Bernd Glanemann an der Oestricher Landwehr. „Wir sind hier in einem ehemaligen Kuhstall“, schlug Bernd Glanemann gleich zu Beginn eine Brücke zur Geburt Jesu Christi, die vor 2019 Jahren nach Überlieferung ja auch in einem Stall stattgefunden hat.

Für die Eheleute war es schon das dritte Mal, dass sie ein Türchen zum „Lebendigen Adventskalender“ öffneten. Dieser Einladung folgten über 20 Gäste. Stefanie und Bernd Glanemann hatten einige weihnachtliche Texte vorbereitet. Da ging es in der ersten Geschichte um einen Wunschzettel. Dass die Zusammenstellung einer Krippe auch symbolisieren kann, dass sich alle Menschen unabhängig ihres Glaubens vom weihnachtlichen Geist anstecken lassen sollten, erzählte eine weitere. Denn wo gibt es schon Elefanten, Pinguine oder Walrösser als Teil der Krippenfamilie?

Irritierte zu Beginn der nicht leuchtende Adventskranz noch ein wenig, kam mit der dritten Geschichte die Auflösung. So symbolisierten die vier Kerzen den Frieden, den Glauben, die Liebe und als letzte Kerze die Hoffnung, die nacheinander von Bernd Glanemann angezündet wurden. Die ersten drei Kerzen pustete er dann als Spiegelbild zur heutigen Gesellschaft wieder aus, immerhin die Kerze der Hoffnung durfte weiterbrennen, die dann letztlich dann doch auf Kinderwunsch wieder die Flamme für die ersten drei Kerzen gab.

Insofern passte das darauffolgende Lied „Gottes Wort ist wie ein Licht in der Welt“ sehr gut. Ein weihnachtlicher Dialog zwischen einer Mutter und ihrem Kind schloss den letzten besinnlichen Abend des „Lebendigen Adventskalenders“ ab. Das Gespräch zeigte auf, wie das Weihnachtsfest in vielen Familien aussieht: Das Kind will mit der Mutter spielen, die aber die Speisen vorbereiten muss. Ein Denkanstoß dafür, dass Weihnachtsfest besinnlicher zu gestalten. Bei Glühwein, Tee und Plätzchen klang schließlich der Abschluss der Abend gemütlich aus.