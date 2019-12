Ahlen -

Die Fußballer der TuS Westfalia Vorhelm haben sich auch in diesem Jahr zum Weihnachtsfest wieder für Kinder in Ahlen engagiert. Mitglieder der 1. Mannschaft besuchten an Heiligabend das Kinderhaus am Katharina-Busch-Weg, die der 2. Mannschaft die Kinderklinik am St.-Franziskus-Hospital.