Seit vielen Jahren gehört das Dreikönigssingen des Männerchores MGV Concordia zu den beliebten Höhepunkten weihnachtlicher Chormusik in Ahlen. Volle Kirchen machen deutlich, dass die hoffnungsvolle Botschaft von der Geburt Christi nachklingt.

Beim kommenden Dreikönigssingen unter dem Motto „Steh auf, werde licht, Jerusalem!“ am Sonntag, 5. Januar, um 17 Uhr in der Marienkirche gestaltet der MGV Concordia das Konzert zusammen mit zwei Chorgruppen. Neben dem großen Hauptchor wird auch der erst seit einigen Monaten bestehende „Kleine Chor“ mit 15 Sängern dabei sein. Mit dem zum Kanon erweiterten „Mache dich auf und werde licht“ ziehen die Männer singend in den Chorraum der Kirche ein.

Der Hauptchor bringt sein beliebtes weihnachtliches Repertoire zu Gehör. So darf natürlich das bekannte „Transeamus usque Bethlehem“ ebenso wenig fehlen wie die Vertonung „Heilige Nacht“. Auch die Motette „Dem großen Gott sei Ehre“ ist zu hören, außerdem neu einstudierte Chorsätze verschiedener Meister. Der „Kleine Chor“ präsentiert neben dem „Jingle Bells“ auch eine Bearbeitung von „Ding Dong, Merilly On High“. Auch die Gemeinde wird mit Weihnachtsliedern eingebunden.

Durch das Programm führt MGV-Vorsitzender Franz-Josef Börste. Anstelle eines Eintrittsgelds erbitten die Verantwortlichen eine Spende zur Deckung der Kosten.