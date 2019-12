Kulturen können voneinander lernen

Menschen aus anderen Kulturkreisen beim Einleben in Deutschland zu helfen, schreibt sich seit 2016 die städtische Leitstelle „Älter werden in Ahlen“ auf die Fahnen. Seit drei Jahren beteiligt sie sich an dem Programm „Menschen stärken Menschen“, das vom Bundesfamilienministerium finanziell gefördert wird.

„Mittlerweile sind 65 Patenschaften entstanden, bei denen Menschen aus Ahlen Zugewanderten die helfende Hand reichen“, sagt Lena Leberl von der Leitstelle. Es sei in Ahlen gelungen, einen lokalen Beitrag zur Integration von Menschen mit Fluchterfahrung zu leisten.

Über ihre Erfahrungen tauschten sich vor Weihnachten die ehrenamtlichen Paten zusammen mit den Kooperationspartnern Caritasverband, Förderverein für Flüchtlinge und Stadt Ahlen aus. Die Partner dankten allen Frauen und Männern, die sich als haupt- und ehrenamtliche Akteure in der Flüchtlingsarbeit engagieren. Für Lena Leberl ist der Erfahrungsschatz der Ehrenamtler unverzichtbar. „Mit ihrer Lebenserfahrung tragen sie enorm dazu bei, den Flüchtlingen die Ankunft in Deutschland zu erleichtern und ihnen Hilfe beim Start in der ungewohnten Umgebung zu leisten.“

Die Bilanz des Projekts sei so positiv, dass das Programm im abgelaufenen Jahr fortgeführt und sogar erweitert werden konnte. So wurden weitere Zielgruppen einbezogen, die von sozialer Benachteiligung betroffen sind. Bei ihrem Treffen zum Jahresende berichteten die Paten ausführlich von vielen schönen Erinnerungen aus zwölf Monaten. Gemeinsam mit den Ehrenamtlichen wurden zahlreiche Ausflüge organisiert wie etwa zur Freilichtbühne nach Tecklenburg oder das Sommerfest des Fördervereins für Flüchtlinge ausgetragen. Neben den Patenschaften gibt es auch regelmäßige Treffen, zum Beispiel zum Deutschlernen beim Caritasverband.

Lena Leberl berichtet von durchweg glücklichen Paten. „Ich bekomme immer wieder zu hören, dass zwar viel Zeit investiert werden muss, dafür aber auch viel von den Geflüchteten zurückgegeben wird.“ Das Erleben einer anderen Kultur sei für die Helfer faszinierend, und es bereite ihnen Freude, die deutsche Kultur zu vermitteln und im praktischen Leben miteinander auszuprobieren.

Weitere Paten sind jederzeit willkommen. Zum ersten Kontakt geeignet ist beispielsweise an jedem zweiten Sonntag im Monat der Spieltreff des Fördervereins für Flüchtlinge, der von 15 bis 17 Uhr im Pfarrheim der Pauluskirche an der Raiffeisenstraße stattfindet.

Bei Interesse an einer Patenschaft geben Angelina Veit ( Caritas ), Telefon 89 31 41, oder Angelika Knöpker (Förderverein), Telefon 80 38 00, weitere Auskünfte.