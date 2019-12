Dem Bevölkerungsverlust entgegenwirken

Die Lage der Weltwirtschaft ist in diesem Jahr gekennzeichnet von einer Unsicherheit, die vom Brexit bei unseren englischen Partnern bis zum Handelskrieg zwischen USA und China, die sich gegenseitig mit Strafzöllen überziehen, ausgeht. Wie sehr schlägt diese globale Entwicklung auch auf die hiesige Region und insbesondere die Stadt Ahlen durch?

Fahnemann : Die gute Wirtschaftslage hat sich in den vergangenen Monaten noch fortgesetzt. Die Unternehmen waren bislang gut ausgelastet, haben investiert und Arbeitskräfte eingestellt. Lediglich im verarbeitenden Gewerbe machen sich manche Betriebe inzwischen Sorgen. Die weltweite Konjunkturdelle, die noch andauernde Unsicherheit und die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China belasten die stark exportorientierten Firmen schon sehr erheblich. Über alle Branchen hinweg sorgt zudem der demografische Wandel dafür, dass die Personalrekrutierung, vor allem mit zunehmender Qualifikation, schwieriger wird. Viele Unternehmen schätzen dies als stärkeres Risiko für ihr Geschäft ein, als eine potenzielle Verschlechterung wirtschaftspolitischer Rahmenbedingen oder die Steigerung der Arbeitskosten.

Wie kommen die Betriebe zu dieser pessimistischen Einschätzung?

Fahnemann: Die Zahlen untermauern diese Sorgen. Über ein Fünftel der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten ist heute älter als 55 Jahre. Das bedeutet, dass diese Menschen innerhalb der nächsten zwölf Jahre in den Ruhestand gehen. Betrachtet man die Beschäftigten ab 45 Jahre, scheidet in den kommenden 20 Jahren sogar fast jeder zweite aus dem Erwerbsleben aus – eine sehr nachhaltige Entwicklung für den Arbeitsmarkt und den Wohlstand dieses Landes. Ich gebe zudem zu bedenken, dass vor allem Fachkräfte in einigen Berufsfeldern dem Arbeitsmarkt immer weniger zur Verfügung stehen. Das gilt sowohl für das gesamte Münsterland als auch für Nordrhein-Westfalen.

Glaubt man den Experten, wird die Digitalisierung die Arbeitswelt in einem Maß verändern, dass viele Arbeitsplätze drohen verloren zu gehen. Teilen Sie diese Sicht?

Fahnemann: In der Tat liegt der Anteil der Arbeitsplätze, der durch die Digitalisierung die „Arbeitswelt 4.0“ beeinflussen wird, im Kreis Warendorf über dem Landesniveau. Vereinfacht dargestellt, wird die hohe Ausprägung des produzierenden Gewerbes zu hohen Substituierbarkeitspotenzialen führen. Ein hohes Substituierungspotenzial heißt, dass über 70 Prozent der Tätigkeit eines Berufes wegfallen können. Den Kreis Warendorf trifft es mit 32 Prozent bei der möglichen Substitution von Arbeitsplätzen am härtesten und auch noch härter als NRW, insgesamt mit 26 Prozent. Die anderen Münsterlandkreise und Münster selbst sind deutlich weniger betroffen. Und noch etwas: Laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit wird kaum ein Beruf vollständig verschwinden. Vielmehr werden einzelne Tätigkeiten betroffen sein, wobei sich die Anforderungen an den Beruf allerdings ändern werden.

Über welches Instrumentarium verfügt die Arbeitsagentur, diesen Entwicklungen zu begegnen?

Fahnemann: Der demografische und technologische Wandel erfordern verstärkte Anpassungen des Arbeitsmarkts. Der Blick muss sich stärker auf die ungenutzten Potenziale am Arbeitsmarkt richten, wie zum Beispiel gering Qualifizierte. Daher gewinnt auch die Qualifizierung der Beschäftigten insgesamt immer mehr an Bedeutung.

Inwieweit können Geflüchtete dazu beitragen, die Nachfrage nach Arbeitskräften zu befriedigen?

Fahnemann: Insgesamt sind die Arbeitslosenzahlen mit ausländischer Staatsangehörigkeit und mit Fluchthintergrund rückläufig. Die Zahl der in Ahlen gemeldeten Ausländer sank von Oktober 2018 bis Oktober 2019 um 0,6 Prozent, in Zahlen sind das fünf Personen. Die Arbeitslosigkeit der Menschen aus den acht Hauptasylherkunftsländern Afghanistan, Eritrea, Irak, Iran, Nigeria, Pakistan, Somalia und Syrien ging im selben Zeitraum um acht Personen oder 4,4 Prozent zurück. Es hat sich bestätigt: Die Hoffnung, geflüchtete Menschen könnten kurzfristig einen wesentlichen Beitrag zur Fachkräftesicherung leisten, hat sich nicht bewahrheitet. Hier braucht es in den meisten Fällen längere Zeiträume, bis die Betroffenen ausreichende Deutschkenntnisse und am Arbeitsmarkt geforderte Qualifikationen erreicht haben. Aber auch wenn diese Gruppe momentan eher Helfertätigkeiten ausübt, steigt die Zahl der Geflüchteten, die eine Beschäftigung gefunden haben, in Ahlen rasant an. Von März 2015 bis März 2019 ist die Beschäftigung der Menschen aus den acht Hauptasylherkunftsländern um gigantische 423,8 Prozent oder 89 Beschäftigte gestiegen. Der Zuwachs unter allen Ausländern betrug im selben Zeitraum 28,9 Prozent, was einem Plus von 348 Beschäftigten entspricht. Erfreulich, dass auch die Zahl der an einer Ausbildung interessierten Ausländer und geflüchteten Menschen gewachsen ist.

Ist Ahlen gut aufgestellt, um die vor uns liegenden Herausforderungen zu meistern?

Fahnemann: In den Jahren zwischen 2005 und 2018 ist die Bevölkerung trotz des Zuzugs von geflüchteten Menschen um etwa 2500 Personen zurückgegangen, das entspricht 4,9 Prozent. Der Bevölkerungsverlust im Kreis fiel im selben Zeitraum mit zwei Prozent, was zirka 5600 Menschen entspricht, nicht halb so stark aus. Dieser Herausforderung muss sich die Politik stellen. Die Stadt verfügt über ein breit gefächertes Bildungsangebot, wobei weiterhin in die Ausstattung der Schulen investiert werden sollte. Für die Entscheidung gut ausgebildeter Fachkräfte, eine Arbeitsstelle in Ahlen anzunehmen, müssen möglichst viele Anforderungen erfüllt sein: Neben dem attraktiven Arbeitsplatz sind geeigneter Wohnraum zu akzeptablen Mieten, erschwingliche Bauplätze für Familien, ein gutes Netz an Kindertagesstätten mit einem flexiblen Betreuungsangebot, eine gute medizinische Versorgung sowie Freizeit- und Kulturangebote wichtige Faktoren. Und eine gut funktionierende Verwaltung. Ahlen hat viel Potenzial. Es kommt darauf an, es zu nutzen.