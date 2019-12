Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13 Uhr, als ein 62-jähriger Pkw-Fahrer aus Beckum beabsichtigte, von einem Parkplatz aus in die Bergstraße einzubiegen. Zeitgleich war eine 13-jährige Ahlenerin zu Fuß auf dem Gehweg der Bergstraße unterwegs und passierte gerade die Parkplatzzufahrt. Hierbei kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer, wobei die 13-Jährige stürzte und leicht verletzt wurde. Sie wurde mit einem Rettungswagen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nach ersten Erkenntnissen nicht, heißt es in einer Polizeimeldung. Der Pkw-Fahrer hatte sich zunächst von der Unfallstelle entfernt, konnte aber wenig später durch die Mutter des Kindes ausfindig gemacht werden und kehrte zur Unfallörtlichkeit zurück.