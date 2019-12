Natürlicher „Spinner“-Schutz

Eichen-Prozessionsspinner? Den wollen sie in Tönnishäuschen gar nicht haben. Während man sich an anderen Orten damit beschäftigt, wie der Schädling chemisch bekämpft werden kann, gehen die Tönnishäuschener einen biologischen Weg. Sie wollen Meisen als natürliche Feinde auf den Eichen-Prozessionsspinner ansetzen. Mit Nistkästen wollen sie es den Sperlingsvögeln wohnlich machen.

Deshalb trafen sich über 30 Tönnishäuschener am Samstagvormittag, um zunächst 70 Nistkästen zusammenzubauen. Dabei waren Jung und Alt der Einladung des Vereins „Tönnishäuschen – Unser Dorf“ in den Sanitärbetrieb Stapel gefolgt. Tischler Thomas Stapel, der die Aktion mit vorbereitet hatte, zeigte sich überrascht: „Mit so viel Zuspruch hatte ich gar nicht gerechnet.“

Damit alles gut von der Hand ging hatte Thomas Stapel die Zuschnitte für die neunteiligen Bausätze bei Innenausbau Holtmann in Beckum zuschneiden lassen, die die Aktion so gut fanden, dass sie diese noch mitgesponsert haben. Die Räumlichkeiten bei Sanitär Stapel boten sich zum Zusammenbau geradezu an, weil nicht nur genug Platz vorhanden war, sondern auch bei den kalten Außentemperaturen auch wohlige Innentemperaturen herrschten.

So wurde gehämmert, gedübelt und geklebt. Insbesondere die Kinder waren mit großem Einsatz mit dabei. Ob es viel Spaß macht? Linus Humberg nickte kurz mit dem Kopf und kommentierte sein Eindrücken der Dübel in die vorgefertigten Löcher mit wenigen Worten: „Geht einfach!“. War zu Beginn ein wenig Unordnung in den Arbeitsstrukturen, bildeten sich dann an den Tischen Arbeitsgruppen, die sich auf bestimmte Arbeitsvorgänge spezialisierten. „Die Kinder haben viel Spaß, Nistkastenbau kommt ja immer gut an“, stellte Thomas Stapel schnell fest.

Bau von Nistkästen in Tönnishäuschen 1/9 Foto: Ralf Steinhorst

Die Idee mit dem Nistkastenbau wurde erst Anfang Dezember geboren. „Die müssen bis Mitte März in zwei bis vier Meter Höhe angebracht werden“, stellte Landschaftsbauer und Vereinsvorsitzender Stefan Tripp den Plan vor: „Bis dahin schauen wir, wo in Tönnishäuschen Eichen stehen“. Denn die Nistkästen sollen in der Nähe der bedrohten Bäume installiert werden. Dort sollen sie mit System in Privatgärten und im öffentlichen Raum für die Meisen Nistmöglichkeiten bieten. Im Spätsommer und Herbst werden sie wieder gesäubert, damit sie für das nachfolgende Jahr wieder einsatzbereit sind. An die Tönnishäuschener werden sie zum Selbstkostenpreis von 15 Euro abgegeben.

Die Paten bekommen zudem eine Anleitung, wie die Nistkästen fachgerecht aufgehängt werden. Zudem werden die Kästen mit einem Brandzeichen nummeriert, damit die Standorte besser festgehalten werden können. Am Ende sollen es dann 200 Meisen-Nistkästen sein, die dazu beitragen sollen, dass der Eichen-Prozessionsspinner sich in Tönnishäuschen nicht ausbreiten kann.