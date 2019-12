Zwischen den Jahren ist Zeit, um endlich einmal etwas Ordnung in den Schränken zu schaffen. Und nach dem Geschenke-Auspack-Marathon ist ohnehin noch einiges an Abfall hinzugekommen. Lohnt es sich, das ausrangierte Zeug zum Baubetriebshof zu bringen?

Ein Blick aufs Handy soll an diesem Samstag die Antwort geben. Tatsächlich: „Geöffnet“ steht da in grünen Lettern. Und: „Schließt um 14 Uhr.“ Der Ahlener packt seinen Kombi bis zum Anschlag voll und begibt sich auf den Weg zur Alten Beckumer Straße, dem Noch-Domizil des Bauhofs.

Und plötzlich steht der Mann mitten in einer Schlange von Leuten, die offenbar dasselbe vorhatten, aber nicht weiterkommen. Eine rot-weiße Warnbake versperrt den Weg, verziert mit dem Hinweis: „In der Zeit vom 23. Dezember bis zum 1. Januar bleibt der Wertstoffhof geschlossen.“

Die falsche Zeiten-Angabe im Netz. Foto: Screenshot

Nun gut, es soll ja auch in der Zeitung gestanden haben, gibt der Betroffene beim Anruf in der „AZ“-Redaktion zu. Aber in Zeiten der Digitalisierung ist das Vertrauen in die online gemeldeten Öffnungszeiten dennoch groß oder gar größer. „Google“ weiß eben auch nicht alles . . .