Der Trend geht zur Batterie

Ein klassisches Raketensortiment? Oder doch lieber die laut knallenden China-Böller „D“? Weder noch! Viele Ahlener setzen beim Start des Feuerwerksverkaufs für Silvester am Samstag lieber auf Batterien und Vulkane.

Schöne Lichteffekte am Silvesterhimmel sind den Kunden offensichtlich wichtiger als Knalleffekte am Boden. „Für mich ist entscheidend, dass die Raketen am Himmel ein schönes Bild machen“, erklärt Marvin im Gespräch mit der „Ahlener Zeitung“. Währenddessen durchstöbert er das Silvester-Sortiment von Rewe Meier an der Hammer Straße. Und das hat natürlich für jede Zielgruppe die passenden Artikel parat.

„Die Jugendlichen kaufen natürlich immer gerne die Böller, Familien hingegen eher das Raketen-Set“, weiß Mustafa Celikoglu , der im Markt schon seit mehreren Jahren für den Verkauf der Silvester-Knaller zuständig ist.

Neben den eingangs erwähnten Klassikern gibt es hier auch einige Neuheiten, die den Kunden sofort ins Auge springen. Besonders auffällig sind dabei ellenlange Wunderkerzen. „Die haben eine Brenndauer von satten fünf Minuten“, hat Celikoglu einen Kauftipp für alle, die gerne viel Effekt für ihr Geld haben möchten.

Darüber hinaus gibt es in diesem Jahr erstmals auch den „Transformer“, der aus sechs Batterien besteht, die insgesamt 289 Schuss beinhalten. Im Gegensatz zu einer einzigen Rakete bietet der „Transformer“ also ein längeres Vergnügen beim einmaligen Anzünden. Und wie sieht das aus? Wer das wissen will, kann einfach mit seinem Smartphone den QR-Code auf der Verpackung einscannen und sieht dann ein Video vom „Transformer“. Eine Möglichkeit, die insbesondere jüngere Kunden nutzen. „Wenn man Geld ausgibt, möchte man ja auch vernünftige Qualität haben“, findet Steven.

Der Böllerverkauf läuft 1/6 Foto: Martin Feldhaus

Nach diesem Motto scheinen beim Kauf der Silvester-Knaller viele Ahlener zu verfahren. Es gilt der alte Spruch „Klasse statt Masse“. So wird auch im Edeka- Kempermarkt am Gebrüder-Kerkmann-Platz bewusst und nicht ziellos gekauft. „Wir haben hier nicht mehr ein ganz so großes Sortiment wie in den vergangenen Jahren“, berichtet Mitarbeiterin Emel Demirer von einem allgemeinen Trend in den Edeka-Märkten. Dafür verantwortlich macht sie unter anderem ein gestiegenes Umweltbewusstsein, das dazu führe, dass weniger gekauft wird. Und was geht noch gut über die Ladentheke? „Vor allem Batterien“, betont Demirer.

Den Grund dafür meint ihr Kollege Maurice Herzog zu kennen: „Da hat man einfach mehr von“, fasst er prägnant zusammen. Der allgemeine Trend zum bewussten Kaufen, der in vielen Bereichen festzustellen ist, scheint also spätestens jetzt auch im Verkauf von Silvester-Artikeln angekommen zu sein.

„ Wenn man Geld ausgibt, möchte man ja auch vernünftige Qualität haben. Wenn man Geld ausgibt, möchte man ja auch vernünftige Qualität haben. “ Steven