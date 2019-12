30 Jahre nach dem Mauerfall

30 Jahre Deutsche Einheit bieten die Gelegenheit, zurückzublicken auf die Geschehnisse der Wiedervereinigung im Jahr 1990. Welche politischen und kulturellen Ereignisse führten zum Mauerfall 1989? Welche landschaftliche, kulturelle und kulinarische Vielfalt bieten Ost- und Westdeutschland? Welche Unterschiede und Gemeinsamkeiten gibt es bis heute – auch in der Sichtweise auf die politischen Entwicklungen und Entscheidungen, die zur Wiedervereinigung geführt haben? Diesen und weiteren Fragen wird im Rahmen der Politisch-kulturellen Wochen 2020 nachgegangen. Unterschiedlichste Veranstaltungen greifen das Thema des Jubiläumsjahres auf und bieten die Möglichkeit, sich auf unterschiedlichste Art und Weise mit den Geschehnisse vor und nach der Wiedervereinigung Deutschlands zu beschäftigen.

Die Politisch-kulturellen Wochen 2020 werden von Bürgermeister Dr. Alexander Berger eröffnet. Die Auftaktveranstaltung findet am Mittwoch, 8. Januar, um 19.30 Uhr in der Stadthalle statt. In seiner Multivision „Abenteuer Grünes Band – vom Todesstreifen zur Lebenslinie“ führt Mario Goldstein die Zuschauer entlang der ehemaligen Grenze. Am „Grünen Band“ stellt sich der Fotograf zum ersten Mal dem dunkelsten Kapitel seiner wechselvollen Lebensgeschichte – der gescheiterten Flucht aus der ehemaligen DDR. Zu Fuß unterwegs und nur von seiner Hündin Sunny begleitet, trifft er auf fast 1393 Kilometern außergewöhnliche Menschen und erlebt hautnah, wie aus dem ehemaligen Todesstreifen eine Lebenslinie wurde.

Teltows Bürgermeister in Ahlen

Weiter geht es am Donnerstag, 9. Januar, im Alten Rathaus (VHS) am Markt. In seinem Vortrag „Sehnsuchtsvolle Tage 1989/90“ berichtet der Dokumentarfotograf Bernd Blumrich um 19.30 Uhr über die bewegten Tage der Zeit des Mauerfalls und der Wiedervereinigung. Der aus der Nähe von Teltow stammende Fotograf hat als Zeitzeuge die Wendemonate in Potsdam, Kleinmachnow und Teltow mit der Kamera festgehalten und eindrucksvolle Zeitzeugnisse geschaffen. Die gleichnamige Fotoausstellung von Blumrich ist ab dem 10. Januar in der Stadtbücherei zu sehen. Ausstellungseröffnung ist am Freitag, 10. Januar, um 17 Uhr. Zu Gast ist neben dem Fotografen der Bürgermeister der Ahlener Partnerstadt Teltow, Thomas Schmidt.

An die Liedermacher-Szene der DDR erinnert Manfred Kehr. Foto: VHS

Auch der traditionelle Ahlener Erzählsalon greift bei seiner 11. Auflage am Montag, 13. Januar, um 19.30 Uhr das Thema „30 Jahre Mauerfall und Wiedervereinigung“ auf. Die Reihe bietet die einmalige Gelegenheit, Zeitzeugen und ihre persönlichen Erinnerungen an bestimmte Ereignisse kennenzulernen. Obwohl die innerdeutsche Grenze mehrere hundert Kilometer von Ahlen entfernt liegt, hat der Mauerfall auch auf Ahlener Bürger erheblichen Einfluss gehabt. Drei Zeitzeugen werden an diesem Abend interviewt und erzählen ihre Erlebnisse aus dieser Zeit. Der Erzählsalon wird von der Journalistin Lisa Voß-Loermann moderiert und findet im Alten Rathaus statt.

Liedermacherszene der DDR

Ebenfalls im Alten Rathaus präsentiert Manfred Kehr am Dienstag, 14. Januar, um 19 Uhr bei seinem Liedervortrag politische Lieder der DDR. Die sehr aktive Liedermacherszene der DDR wird ebenso vorgestellt wie die DDR-Pop- und Kulturszene. Ein ganz besonderer Lieder-Vortrag, der zum Mitsummen, Nachdenken, Erinnern und kritischen Hinterfragen einlädt.

Weitere Programmpunkte der Politisch-kulturellen Wochen 2020 finden im Januar und Februar 2020 statt. Das ausführliche Programm, das gemeinsam mit verschiedenen Kooperationspartnern in Ahlen gestaltet wird, ist ab dem 6. Januar an den bekannten Auslagestellen erhältlich.

Zu finden ist das Programm auch im Internet unter www.vhs-ahlen.de.