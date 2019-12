Turbulenzen durch „verrücktes Testament“

Von richtig dicker Luft in Hoyers Stube handelt das neue Stück der Gruppe „Spaß op Platt“. Schon der Titel „Dat verrückte Testament“ verspricht eine Menge Turbulenzen und Konflikte. Premiere ist am kommenden Freitag 3. Januar, um 19.30 Uhr in der Aula des Städtischen Gymnasiums.

Wie der Titel es sagt: Es geht um ein Testament. Für solche letzte Willenserklärungen ist es förderlich, sich klar und unmissverständlich auszudrücken. Denn sonst kommt es zu mehr oder weniger spektakulären Komplikationen – wie das neue Stück äußerst anschaulich zeigt.

Der recht wohlhabende Kaufmann Erwin Hoyer kommt ganz plötzlich ums Leben. Ein Unfall reißt ihn aus dem Leben. Kurz zuvor hat er sein Testament geändert. Nun gleicht es mehr einem juristischen Geduldspiel als einer sauberen, einwandfreien Verteilung der irdischen Habe.

Um die entbrennt im Nu ein heftiger Familienzwist. Für die Beteiligten, oder vielleicht besser Benachteiligten, ist nur eines klar: dass der Erblasser nicht mehr unter ihnen weilt. Der Rest ist Auslegungssache. Dazu gibt es etwa so viele Ansichten wie Personen im Spiel sind.

Wenn dann auch noch Amor wahre Salven von Pfeilen kreuz und quer durch die Konfliktparteien schießt, macht das die Lage nicht wirklich einfacher. Und vornehmlich männliche „Testamentsopfer“ suchen schon mal parteiübergreifend Trost und Zuflucht in „geistigen“ Getränken. Doch auch dabei herrscht nicht wirklich Ruhe, kommen doch „de verdreihten Fruenslue“ immer wieder mit neuen Verwicklungen an. Oder – was viel schlimmer ist – arbeiten für die geplagten „Mannslue“.

„Wir sind mit der Generalprobe gut in der Zeit und sehr zufrieden“, sagt Ulla Naschert , Regisseurin und Darstellerin in Personalunion. Auf der Bühne des Städtischen Gymnasiums steht das Bühnenbild fix und fertig. Die Truppe hatte seit Monaten die Dienstagabende grundsätzlich für die Proben geblockt und hinter den Laiendarstellern liegt eine Zeit des Feinschliffs an Dialogen, Gestik und Mimik. Denn in diesem Werk wird immer wieder zwischen Hoch- und Plattdeutsch gewechselt. „Das Stück spielt in unserer Zeit, da ist es doch recht unwahrscheinlich, dass ein Notar Platt spricht“, zwinkert Ulla Naschert.

Seit Vorverkaufsstart am 1. Advent sind schon zahlreiche Karten wegegegangen. „An der Abendkasse sind immer genügend Karten vorrätig“, lädt Gruppensprecherin Anne Boeing aber auch alle ein, die noch nicht zugegriffen haben.

Außer der Premiere wird am Samstag, 4. Januar, um 19.30 Uhr, Sonntag 5. Januar, um 17 Uhr, Freitag, 10. Januar, um 19.30 Uhr, Samstag, 11. Januar, um 19.30 Uhr und zum letzten Mal am Sonntag 12. Januar, um 17 Uhr gespielt.