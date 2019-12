Mann in Spezialklinik eingewiesen

Ahlen -

Polizeibeamte haben am Montagabend in Ahlen einen 38-jährigen Mann aus dem Verkehr gezogen, der zuvor durch seine gefährliche Fahrweise aufgefallen war. Er war unter anderem in Schlangenlinien gefahren und hatte Gegenstände aus dem Autofenster geworfen.