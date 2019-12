Für Michael Gausling ist der Gitterzaun bei Nahrath fester Bestandteil seiner Kindheitserinnerungen. Als er mit 13 Jahren seine Heimatstadt verließ, um im bayerischen Dießen die in Ahlen begonnene Schulzeit fortzusetzen, rückte die kunstvoll gestaltete Einfriedung am östlichen Ende des Fabrikgebäudes an der Industriestraße zwar aus dem gewohnten Blickfeld, aber die Erinnerung blieb. Und die wird bei seinen Besuchen in Ahlen auch immer wieder aufgefrischt.

„Ich bin regelmäßig zu Ausstellungseröffnungen im Fritz-Winter-Haus in Ahlen“, berichtet der 56-Jährige. Nicht nur aus Liebe zu seiner Mutter Helga Gausling, die er auch zwischendurch besucht, sondern auch aus beruflichem Interesse, denn die beiden verbindet die Tätigkeit als Galeristen. Im ehemaligen Wohn- und Atelierhaus seines Großonkels Fritz Winter mit großem Schauraum zeigt Michael Gausling regelmäßig Ausstellungen. Derzeit bereitet er eine Präsentation zur Künstlergruppe Zen 49 vor, der auch Winter angehörte.

Ein historisches Foto zeigt den Nahrath-Eingang im Jahr 1958. Foto: Archiv

„Wenn man wie ich in Ahlen aufgewachsen ist, hat man einen Blick für Details und Kostbarkeiten, die die Stadt bietet“, erklärt Michael Gausling bei seinem Weihnachtsbesuch in Ahlen. „Und dazu gehört dieser kunstvolle Zaun.“ Gestaltet wurde der Mitte der 1950er Jahre von dem früheren Kunsterzieher am Städtischen Gymnasium, Hermann Schweizer (1910 bis 1998), der für die Firma Nahrath auch Dekor für deren Emailletöpfe entwarf.

„Es würde mich freuen, wenn der Zaun erhalten bliebe“, sagt Michael Gausling. Und verbindet damit die Hoffnung, dass die Einfriedung an anderer Stelle wieder aufgestellt wird. An einigen Stellen müsste sie allerdings restauriert werden.

Ein Fall für die Kunstkommission der Stadt? Warum nicht? Immerhin hat schon das Kunstmuseum Ahlen im Jahr 2001 mit einer umfangreichen Ausstellung den Kunsterzieher, Künstler und das langjährige Mitglied im Vorstand der Kulturgesellschaft Hermann Schweizer geehrt.