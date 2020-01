Raketen schossen in den Himmel – oder schlugen fehl. Ahlens Feuerwehr rückte in der Silvesternacht fünfmal zu kleineren Brandeinsätzen aus.

Am Südberg hatte sich ein Feuerwerkskörper in Abfällen verirrt, am Vorhelmer Weg brannten Kartons. Ein Laubhaufen fing am Jugendzentrum Ost Feuer, an der Bonifatiusstraße musste eine Hecke gelöscht werden, an der Max-Planck-Straße eine Mülltonne. Fehlalarm eine Stunde nach Mitternacht an der Schmalbachstraße. Hier schlug auf einem Firmengelände eine Brandmeldeanlage an. Wachabteilungsleiter Uwe Geismar spricht aus Sicht der Feuerwehr von einer relativ ruhigen Nacht. Was auch für den Rettungsdienst gelte.

Ähnlich fällt die Wechselbilanz in der Leitstelle der Kreispolizeibehörde Warendorf für den Bezirk Ahlen aus. „Keine besonderen Vorkommnisse“, heißt es am Neujahrsmorgen auf Nachfrage.