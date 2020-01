Raketen schossen in den Himmel – oder schlugen fehl. Ahlens Feuerwehr rückte in der Silvesternacht fünfmal zu kleineren Brandeinsätzen aus.

Am Südberg hatte sich ein Feuerwerkskörper in Abfällen verirrt, am Vorhelmer Weg brannten Kartons. Ein Laubhaufen fing am Jugendzentrum Ost Feuer, an der Bonifatiusstraße musste eine Hecke gelöscht werden, an der Max-Planck-Straße eine Mülltonne. Fehlalarm eine Stunde nach Mitternacht an der Schmalbachstraße. Hier schlug auf einem Firmengelände eine Brandmeldeanlage an. Wachabteilungsleiter Uwe Geismar spricht aus Sicht der Feuerwehr von einer relativ ruhigen Nacht. Was auch für den Rettungsdienst gelte.

Mit Zugmaschine in den Graben

Auch die Polizei bilanziert einen relativ ruhigen Rutsch, nennt aber einen Zwischenfall aus Vorhelm. Ein Bürger meldete gegen 3 Uhr verdächtige Beobachtung vom Alten Münsterweg. Als die Beamten dort eintrafen, stießen sie auf mehrere Beteiligte, die versuchten, eine landwirtschaftliche Zugmaschine mit einem Pkw aus dem Graben zu ziehen. Ein 35-jähriger Ahlener erklärte, dass er den Unfall verursacht habe. Da er offensichtlich alkoholisiert war, nahmen ihn die Einsatzkräfte mit zur Blutentnahme. Sie stellten Drogen sicher und ließen eine weitere Probe entnehmen.

Auf der Polizeiwache verhielt sich der 35-Jährige aggressiv und provozierend. Aufforderungen der Beamten kam er nicht nach. Daraufhin verbrachte er die nächsten Stunden zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Seinen Führerschein stellten die Polizisten sicher.